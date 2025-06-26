Χωρισμός για την Κέιτι Πέρι και τον Ορλάντο Μπλουμ μετά από σχεδόν 10 χρόνια σχέσης
clock 23:00 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ φέρονται να έβαλαν τέλος στη σχέση τους μετά από σχεδόν μια δεκαετία κοινής πορείας.

«Η Κέιτι και ο Ορλάντο έχουν χωρίσει, αλλά παραμένουν σε καλό κλίμα», αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον τους στο περιοδικό Us Weekly την Τετάρτη.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένταση. Η Κέιτι είναι φυσικά στενοχωρημένη, αλλά νιώθει και ανακούφιση που δεν χρειάζεται να περάσει ξανά διαδικασία διαζυγίου, ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής της». Σύμφωνα με τον ίδιο πληροφοριοδότη, η σχέση του ζευγαριού «ήταν τεταμένη εδώ και μήνες» και ο χωρισμός τους ήταν «θέμα χρόνου».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, η τραγουδίστρια, η οποία αυτή την περίοδο δίνει συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας της «Lifetimes», προσπαθεί να διαχειριστεί τον χωρισμό μένοντας απασχολημένη με την καριέρα της. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Κέιτι Πέρι νοικιάζει αυτόν τον καιρό την έπαυλη Westcott στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, ενώ συνεχίζει τα ταξίδια της για τις συναυλίες. «Μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ ζούσαν στο άλλο τους σπίτι στο Μοντεσίτο, που ήταν η κύρια κατοικία τους», εξήγησε.

Το αρχικό τους πλάνο ήταν να μετατρέψουν την έπαυλη Westcott στο οικογενειακό τους σπίτι, αλλά τα σχέδια άλλαξαν. «Ζούσαν χωριστά εδώ και καιρό, αφού η Κέιτι είχε ξεκινήσει περιοδεία».

Οι εκπρόσωποι των δύο δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Page Six για κάποιο σχόλιο.

