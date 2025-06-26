Μαρίνα Σταυράκη: «Μπήκαν ληστές στο σπίτι μου ενώ ήμουν μέσα, τους γνώριζα»

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και περιέγραψε πώς έπεσε θύμα ληστείας πριν από λίγο καιρό, ενώ αποκάλυψε πως γνώριζε τους ληστές.

«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εποχή, παρόλα αυτά θωρακιζόμαστε και προχωράμε. Επειδή είμαι σε ένα καινούργιο σπίτι στη Γλυφάδα χρειάστηκα κάποιους τεχνίτες για κάποιες εργασίες. Μια πολύ προσωπική μου φίλη μου σύστησε ένα συνεργείο, κάποια στιγμή χτύπησε το κουδούνι, απομακρύνθηκα για λίγο χρόνο και εκεί βρήκαν κάποια χρήματα τα οποία είχα για να τους πληρώνω και μου τα πήραν», περιέγραψε η Μαρίνα Σταυράκη.

Και συνέχισε: «Έχω κάνει μηνυτήρια αναφορά, έχω δώσει τα ονόματα γιατί τους γνώριζα, υπάρχει καταγραφικό υλικό. Του γνώριζα γιατί μου τους σύστησαν, ήξερα και τα τηλέφωνά τους. Η υπόθεση προχωρά στον δρόμο της δικαιοσύνης».

«Δεν τρόμαξα γιατί μπήκαν κάποιοι άνθρωποι συστημένοι, δεν κατάλαβα αμέσως την απώλεια, το κατάλαβα την επόμενη μέρα. Πλέον έχω ασφάλεια στο σπίτι για να νιώθω και εγώ μεγαλύτερη ασφάλεια», κατέληξε

Άγιος Έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τον Νικηφόρο στη χωροφυλακή