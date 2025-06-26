Άγιος Έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τον Νικηφόρο στη χωροφυλακή
clock 11:00 | 26/06/2025
newsroom ekriti.gr

Άγιος Έρωτας – Πέμπτη 26/06

Μετά από την ανακάλυψη της διαθήκης της Κατρίν, ο Κυριάκος παλεύει να πείσει τη Θάλεια για την αθωότητά του, ενώ την παρακινεί να παραδώσει τη διαθήκη στον Σαμαρτζή.

Ο Χάρης σε μια άτυπη εξομολόγηση, αποκαλύπτει στον πατέρα Νικόλαο όλη την αλήθεια για τα εγκλήματα του Παύλου, καθώς και τη συμβολή του ιδίου στην «εξαφάνιση» του ενωμοτάρχη Βλάση Βασιλειάδη.

Ο πατήρ Νικόλαος μιλάει στη Χλόη και την ενημερώνει ότι πρόκειται να κάνει κάτι που θα ενοχοποιήσει τον πατέρα της.

Από την άλλη, ο Παύλος προσπαθεί να πλησιάσει τη Θάλεια, παριστάνοντας τον σύμμαχο, ενώ αργότερα, παρουσιάζεται στην Ολυμπία στο σχολείο, απαιτώντας εξηγήσεις για τη σχέση που αναπτύσσει με τη Δώρα.

Στο μεταξύ, ο Πέτρος φεύγει για την Αθήνα, με σκοπό να βρει δικηγόρο για τον Κυριάκο και να αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια, ενώ η Καλλιόπη, επιστρέφει σε ημιθανή κατάσταση στο Μαύρο Λιθάρι, ζητώντας να δει τη Δώρα.

Τέλος, ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τον Νικηφόρο στη χωροφυλακή, προκειμένου να προβεί σε αποκαλύψεις που θα βάλουν στο στόχαστρο τον πραγματικό δολοφόνο της Κατρίν…

