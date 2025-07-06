Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη διάρρηξη του σπιτιού του

Θύμα διάρρηξης έπεσαν o Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα, καθώς τρεις άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι τους στο Λαγονήσι, όσο το ζευγάρι με τους γιους του ήταν στην Ερμιόνη. O ίδιος μιλώντας στο ΣΚΑΪ, περιέγραψε το πώς έγινε η διάρρηξη στο σπίτι του, ενώ εξήγησε πως όλα έγιναν μέσα σε 16 λεπτά και οι διαρρήκτες κατάφεραν να πάρουν προσωπικά τους αντικείμενα.

"Ήμασταν στην Ερμιόνη σε φίλους. 13:31 ακριβώς χτύπησε ο συναγερμός και είπα ότι θα έχει κάνει λάθος ο αδερφός μου που του είχα ζητήσει να πάει να ταΐζει τις γάτες. Η γυναίκα μου τον πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι είχε πάει νωρίτερα. Μπαίνουμε στις κάμερες και τις είδαμε να κοιτάνε στον ουρανό. Όλα έγιναν μέσα σε 16 λεπτά, ήταν τρεις με full face. Ξήλωσαν τα σιδερένια κάγκελα που βάζουμε στα παράθυρα του υπογείου, άνοιξαν το τζάμι, έμειναν μέσα 4-5 λεπτά το πολύ ενώ χτυπούσε ο συναγερμός" είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

"Όταν μπήκε μέσα ο αστυνομικός μου έστειλε βίντεο. Το είδαν τα παιδιά μου και ο μεγάλος μου γιος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί στον κουμπαρά του είχε τα λεφτά που του είχε δώσει ο παππούς και έλεγε “τα λεφτά του παππού μου”. Ήταν ο μόνος παππούς που γνώρισε. Εν τέλει δεν τους πήραν τους κουμπαράδες, δεν τους βρήκαν, δεν πρόλαβαν. Τελικά πήραν όλα τα ρολόγια μου και τα χρυσαφικά της γυναίκας μου, τα πάντα. Στα σπίτια πλέον δεν υπάρχουν χρήματα", πρόσθεσε.

