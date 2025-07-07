Παντρεύεται ο Νίκος Πολυδερόπουλος

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο γνωστός ηθοποιός είναι ζευγάρι με την 26χρονη καλλονή λογοθεραπεύτρια, Βαλασία Συμιακού εδώ και έξι χρόνια, ωστόσο, έχουνε επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κορύνας Μανταγάρη στην Real News, σε ένα από τα πρόσφατα ταξίδια τους στο εξωτερικό, ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο Οκτώβριο, οι δυο τους ταξίδεψαν στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, όπου ο ηθοποιός πρόσφερε ένα μονόπετρο στη σύντροφό του, προτείνοντας την να τον παντρευτεί. Εκείνη αποδέχθηκε την πρόταση συγκινημένη.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή και να προχωρήσει στην δημιουργία οικογένειας.

Η κακοποίηση που δέχθηκε ο Τζόνι Ντεπ από τη μητέρα του