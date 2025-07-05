Η κακοποίηση που δέχθηκε ο Τζόνι Ντεπ από τη μητέρα του

Ο Τζόνι Ντεπ μίλησε ανοιχτά για την κακοποιητική παιδική του ηλικία και την «εγκατάλειψή» του από το Χόλιγουντ, σε μια συγκινητική νέα συνέντευξη.

Όπως είπε στην εφημερίδα The Telegraph: «Με χτυπούσε με ένα γα… ξύλο, με ένα γα… παπούτσι, με ένα τασάκι, με ένα τηλέφωνο, δεν είχε σημασία, φίλε. Αλλά της είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».

Ο Ντεπ είχε μιλήσει ξανά για την τραυματική παιδική του ηλικία όταν κατέθεσε στη δίκη συκοφαντικής δυσφήμησης που είχε ξεκινήσει το 2022, ύψους 100 εκατ. δολαρίων, εναντίον της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ, η οποία τον κατηγορούσε για κακοποίηση, κάτι που εκείνος αρνιόταν κατηγορηματικά.

Η οικογένεια μετακόμισε από το Κεντάκι στη Φλόριντα όταν ο Ντεπ ήταν επτά ετών, όπου έμειναν σχεδόν ένα χρόνο σε μοτέλ μέχρι ο πατέρας του, Τζον Ντεπ, να βρει δουλειά.

«Η σωματική βία, η σωματική κακοποίηση ήταν σταθερή. Ήμασταν όλοι κάπως σοκαρισμένοι. Όταν περνούσε, προσπαθούσες να προστατευτείς γιατί δεν ήξερες τι θα γινόταν», περιέγραψε.

«Μπορούσε να γίνει πολύ βίαιη, και ήταν πολύ βίαιη και πολύ σκληρή», πρόσθεσε γελώντας . «Η σωματική κακοποίηση ήταν σίγουρα παρούσα και μπορούσε να έρθει με ένα τασάκι που κατέληγε πάνω σου, ή να σε χτυπούσε με ψηλοτάκουνο παπούτσι, ή με το τηλέφωνο, ό,τι ήταν πρόχειρο».

Ωστόσο, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι οι σωματικές επιθέσεις της μητέρας του ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν σε σχέση με την ψυχολογική κακοποίηση που κυριαρχούσε στο σπίτι τους.

«Η λεκτική κακοποίηση, η ψυχολογική κακοποίηση ήταν σχεδόν χειρότερη από τους ξυλοδαρμούς. Οι ξυλοδαρμοί ήταν μόνο σωματικός πόνος», πρόσθεσε. «Τον σωματικό πόνο τον μαθαίνεις να τον αντιμετωπίζεις. Μαθαίνεις να τον αποδέχεσαι. Μαθαίνεις να τον χειρίζεσαι», τόνισε.

