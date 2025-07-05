Πασχαλίδης: "Ο Θάνος Μικρούτσικος με έσωσε την εποχή που πάλευα με την κατάθλιψη"

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και αναφέρθηκε ανοιχτά στην περίοδο που αντιμετώπισε κατάθλιψη, το 2016.

«Το έκανα φέιγ βολάν, για να το ξορκίσω. Δεν το είπα μόνο σε φίλους. Ήταν περίπου δέκα χρόνια πίσω, το 2016. Πρώτα το είπα στους φίλους μου και στη γιατρό μου και το αντιμετωπίσαμε. Θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν τη διαφορά. Τι είναι να είσαι βαθιά θλιμμένος, γιατί η κατάθλιψη σε μουδιάζει. Δεν πρέπει να αισθάνονται δυσάρεστα. Όπως, όταν σπας το χέρι σου, δεν το αφήνεις έτσι, έτσι και όταν “σπάσει η ψυχή σου”, πρέπει να πας σε έναν ειδικό να το δεις».

Ο καλλιτέχνης μίλησε και για την πολύτιμη στήριξη που είχε εκείνη την περίοδο από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, ξεχωρίζοντας τον Θάνο Μικρούτσικο. «Ο Θάνος Μικρούτσικος με καταδίωκε για να φάω, να κοιμηθώ και να τραγουδήσω. Μου έκανε τον γελωτοποιό. Ήταν κρεατοφάγος και με πήγαινε σε ψαροταβέρνες για να φάω, γιατί εγώ δεν έτρωγα κρέας. “Γιατί θα πεθάνει πριν από τη συναυλία, δεν θα προλάβει το βράδυ”, έτσι έλεγε. Με στήριξαν οι φίλοι μου τότε. Ήταν φοβερό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

