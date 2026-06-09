Γη της Ελιάς: Οι υποψίες της Αλεξάνδρας σχετικά με τη δολοφονία του Ορέστη επιβεβαιώνονται

Τι θα δούμε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 135ο: Οι υποψίες της Αλεξάνδρας σχετικά με τη δολοφονία του Ορέστη επιβεβαιώνονται, καθώς ο Ρούσσος ομολογεί ότι εκείνος πλαστογράφησε το σημείωμα, κατ’ εντολή της Χριστιάνας. Ο Μανώλης βλέπει ότι η μητέρα του δυσκολεύεται να υποκριθεί ότι δεν γνωρίζει κάτι και τη στέλνει πίσω στη Μάνη μαζί με τη Μαργαρίτα, για να μην προδώσει το σχέδιο που έστησε η αστυνομία. Η απουσία της Χάιδως από το σπίτι του Λυκούργου αρχίζει να γίνεται αισθητή, με τον Παρασκευά να αναλαμβάνει χρέη νοικοκύρη. Ο Πότης κάνει καντάδα στην Άννα προκειμένου να θυμηθούν τα παλιά, ενώ η Ασπασία αλλάζει τη διαθήκη της κι αφήνει τα πάντα στην Κούλα. Η Ισμήνη μαθαίνει ότι ο Κωνσταντίνος αγόρασε γραφείο στη Φρύνη και τρελαίνεται. Ο Μανώλης ενημερώνει την Αμαλία για όσα συμβαίνουν και, χωρίς να το καταλάβει, τη βοηθά να βγει από τη δύσκολη θέση, καθώς εκείνη βρίσκει την ευκαιρία να σβήσει κάθε ίχνος που τη συνδέει με το παράνομο κύκλωμα. Η Αλεξάνδρα και η Μαργαρίτα φτάνουν στη Μάνη, γεγονός που βάζει τη Χριστιάνα σε υποψίες. Ο Ρούσσος επιστρέφει στην ενεργό δράση κι αρχίζει να συλλέγει στοιχεία για την αστυνομία.

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