Γη της Ελιάς: Η Μαριάννα αποκαλύπτει στον Ανδρέα όσα ανακάλυψε για τον Δημάδη

Γη της Ελιάς, Επεισόδιο 142 – Η εγκυμοσύνη της Ισμήνης έχει προκαλέσει τρομερό θυμό στον Κωνσταντίνο και, όσο κι αν τον διαβεβαιώνει ότι δεν τον έχει απατήσει, οι προσπάθειές της πέφτουν στο κενό.

Η Μαριάννα ανακοινώνει στον Δημάδη, τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, τις οικονομικές της απαιτήσεις προκειμένου να τον καλύψει στον Ανδρέα. Η ημέρα της απολογίας του Στάθη στον ανακριτή έχει φτάσει και οι αστυνομικοί τον συνοδεύουν στο Δικαστικό μέγαρο. Τον συνοδεύει ο Λυκούργος, ενώ απ’ έξω περιμένουν με αγωνία η Βασιλική, η Ιουλία και ο Παρασκευάς.

Αγωνία, όμως, για την έκβαση έχει και η Αριάδνη και ο Κουράκος προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Οι οικονομικές σπατάλες της Άννας οδηγούν τη σχέση της με τον Πότη από το κακό στο χειρότερο. Μια ακόμα υπερβολή που θα κάνει με αχρείαστα ψώνια, θα τους οδηγήσει στον χωρισμό.

Η Βασιλική πηγαίνει μόνη της βόλτα στη θάλασσα για να ηρεμήσει κι εκεί τη συναντά ο νεαρός άνδρας που παραλίγο να τη χτυπήσει με το αυτοκίνητό του. Οι δυο τους πιάνουν κουβέντα, χωρίς να ξέρει ο ένας το όνομα του άλλου.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Έρωτας: Η Μητρόπολη ανοίγει πειθαρχική διαδικασία κατά του πατέρα Νικόλαου