Γη της Ελιάς: H Bασιλική πέφτει κατά λάθος στις ρόδες ενός αυτοκινήτου

Γη της ελιάς: Κυριακή 11 Μαΐου στις 21:50

Επεισόδιο 141: Ο Μιχάλης ενημερώνει τον Ευθυμίου για τις ύποπτες κινήσεις που είδε έξω από το σπίτι της Αρετής τη βραδιά του φόνου, αλλά εκείνος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Ο Κουράκος κι ο Λυκούργος πιστεύουν όμως πως αυτή η ιστορία αξίζει να διερευνηθεί. Η Βασιλική εξομολογείται στην Άννα ότι το ενδιαφέρον του Μιλτιάδη έχει αρχίσει να την πνίγει και νιώθει πως όλα κινούνται πολύ γρήγορα. Η Χάιδω κι η Μαργαρίτα αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει αλλάξει ανάμεσα στο ζευγάρι και προσπαθούν να κρατήσουν τις ισορροπίες. Η Ισμήνη ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, αλλά ο Κωνσταντίνος οργίζεται αφού ξέρει πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ο Λυκούργος ετοιμάζει την απολογία του Στάθη και προσπαθεί να του τονώσει το ηθικό. Η Βασιλική, εξουθενωμένη από τις εξελίξεις, προχωράει ζαλισμένη και πέφτει κατά λάθος στις ρόδες ενός αυτοκινήτου.

