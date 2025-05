The Lord of the Rings: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της νέας ταινίας με τον θρυλικό Gollum

H ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κάνει το ντεμπούτο της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027, όπως ανακοίνωσαν η Warner Bros. και η New Line. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, με δεδομένο ότι και οι έξι ταινίες των τριλογιών «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» του Πίτερ Τζάκσον έκαναν πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Αντι Σέρκις, ο θρυλικός Gollum, επιστρέφει όχι μόνο στον ρόλο του, αλλά αναλαμβάνοντας και τα ηνία της σκηνοθεσίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα, Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς θα βρίσκεται στην παραγωγή του νέου φιλμ. Η Warner Bros., κατά την ανακοίνωση της ταινίας τόνισε, ότι «θα συμμετέχουν σε κάθε βήμα της παραγωγής», ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο Ζέιν Γουάινερ.

‘THE LORD OF THE RINGS: THE HUNT FOR GOLLUM’ will release on December 17, 2027 in theaters.

Directed by and starring Andy Serkis as Gollum. pic.twitter.com/UA428OLMWF

