Ιστορική νίκη για για τη γυναικεία ομάδα του ΟΦΗ, “pasillo” για Σιδηρά

Ιδανικά συνδυάστηκε το «αντίο» της Δανάης Σιδηρά μπροστά στο κοινό του ΟΦΗ, καθώς ήρθε η ιστορική νίκη απέναντι στον μέχρι φέτος… ισόβιο πρωταθλητή της Α' Εθνικής γυναικών, ΠΑΟΚ (3-1).

Η σπουδαία Ηρακλειώτισσα παίκτρια και πρώην αρχηγός της Εθνικής Γυναικών ολοκληρώνει μία σπουδαία καριέρα και έτσι ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στο ΒΑΚ, με τις παίκτριες των δύο ομάδων να τις αποδίδουν τιμές με το καθιερωμένο “pasillo” και την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στο 20’ από εξαιρετική προσπάθεια της Πις και πλασέ σε σχεδόν κενή εστίας της Μουστάκ. Στο 28’ ξανά η Πις ήταν δημιουργός με εξαιρετική κάθε πάσα για τη Ριμπάνσκα η οποία πλάσαρε για το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 50’ με τη Μανίσα, για να ολοκληρώσει το… σόου της η Πις στο 61’ όταν σέντραρε, οι αμυνόμενες δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν και η Ριμπάνσκα πλάσαρε για το τελικό 3-1.

