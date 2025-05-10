Νέο όπλο κατά της φοροδιαφυγής: Έξυπνο λογισμικό θα παρακολουθεί τις ταμειακές μηχανές

Ένα νέα ψηφιακό εργαλείο που θα παρακολουθεί τις συναλλαγές που καταγράφονται στις ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων και τη διαβίβαση των στοιχείων των αποδείξεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που επιτήδειοι παρεμβαίνουν στο σύστημα διαβίβασης των αποδείξεων με στόχο την απόκρυψη του πραγματικού τους τζίρου και την πληρωμή λιγότερου φόρου στην εφορία.

Το έργο αφορά την «Προμήθεια υποδομής και λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση συναλλαγών ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου» εντάχθηκε στη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και προβλέπει την προμήθεια και ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την περαιτέρω υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο στη μάχη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από το οποίο σύμφωνα με την απόφαση θα ωφεληθούν: α) Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν, αναφορικά με τη διασύνδεσή τους με τη φορολογική διοίκηση. β) Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ, οι οποίοι θα έχουν περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή τους, ώστε να κατευθύνουν το ελεγκτικό έργο και να εντοπίζουν εστίες φοροδιαφυγής.

Σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση το έργο ύψους 2,15 εκατ. ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου και να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026.

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη, το έργο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), θα επιτρέψει την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Επίσης θα αναπτυχθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαχείριση της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με το τερματικό POS, ούτως ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα δεδομένα που παράγονται θα μεταδίδονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ.

Ακόμη, το νέο πληροφοριακό σύστημα προς υλοποίηση περιέχει τα παρακάτω υποσυστήματα, απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του:

Μητρώο Φ.Η.Μ.

Μητρώο Συναλλαγών

Σύστημα ενορχήστρωσης διαδικασιών

Σύστημα ελέγχου/Ανίχνευσης Φοροδιαφυγής

Σύστημα Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα

Σύστημα Αναφορών και αξιοποίησης μεγάλων δεδομένων

Σύστημα Διαχείρισης Στόχων

Mobile εφαρμογή Appodixi

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το νέο σύστημα είναι αναγκαίο για:

Τη συγκέντρωση των δεδομένων των πωλήσεων από επιχειρήσεις σε πελάτες.

Την προστασία των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους στην ΑΑΔΕ.

Την τήρηση του συνόλου των δεδομένων στην ΑΑΔΕ για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου.

Από το συγκεκριμένο έργο ωφελούνται:

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν, αναφορικά με τη διασύνδεσή τους με τη φορολογική διοίκηση.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ, οι οποίοι θα έχουν περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή τους, ώστε να κατευθύνουν το ελεγκτικό έργο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανεπιστήμια: Σκληρά μέτρα και μηδενική ανοχή στη βία -Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης

Ινδία-Πακιστάν: Ολονύχτια κλιμάκωση με αεροπορικές επιδρομές, πυραύλους και drones

Πέθανε η Μάργκοτ Φριντλέντερ -Ήταν μια από τις πιο γνωστές επιζήσασες του Ολοκαυτώματος