Άνοια: Το «σιωπηλό» σημάδι που εμφανίζεται στο περπάτημα

Η άνοια είναι μια σοβαρή νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη, τη λογική και άλλες γνωστικές λειτουργίες σε βαθμό που παρεμβαίνει στην καθημερινότητα. Αν και η ηλικία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου, η άνοια δεν πρέπει να θεωρείται κάτι φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Αντιθέτως, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι κρίσιμη για την υποστήριξη και ασφάλεια του ασθενούς.

Ένα από τα πρώιμα και συχνά υποτιμημένα σημάδια είναι η αλλαγή στο περπάτημα. Όπως αναφέρει η Alzheimer’s Society, άτομα με άνοια μπορεί να περπατούν επαναλαμβανόμενα, συχνά χωρίς προφανή λόγο, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν και το περπάτημα είναι μια ωφέλιμη σωματική δραστηριότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να αντανακλά ένα βαθύτερο πρόβλημα: άγχος, σύγχυση, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή προσπάθεια επανασύνδεσης με αναμνήσεις.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως «dementia wandering», ωστόσο, οι ειδικοί αποφεύγουν τον όρο, καθώς συχνά το περπάτημα έχει κάποιον σκοπό – ακόμη κι αν δεν είναι φανερός. Το άτομο μπορεί να νιώθει χαμένο, να αναζητά κάποιο οικείο πρόσωπο ή να προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ανησυχία του. Όταν συνδυάζεται με προβλήματα μνήμης ή αποπροσανατολισμό, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Άλλες κοινές ενδείξεις άνοιας περιλαμβάνουν:Απώλεια μνήμης



Δυσκολία συγκέντρωσης



Σύγχυση με τον χρόνο ή τον τόπο



Δυσκολία σε καθημερινές δραστηριότητες



Αλλαγές στη διάθεση ή στην προσωπικότητα



Είναι σημαντικό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση από γιατρό ώστε να προσφερθεί η κατάλληλη φροντίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυτές είναι οι τροφές που σου «καταστρέφουν» τον ύπνο!

Γιατροί προτείνουν έξυπνες συσκευές για την παρακολούθηση της υγείας μας

Τι θα γίνει στο σώμα σας αν καταναλώνετε δύο βραστά αυγά την ημέρα