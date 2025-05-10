ΕΚΑΣΚ: Το Ηράκλειο… έσπασε την έδρα του Ρεθύμνου

Το Ηράκλειο… έσπασε την έδρα του Ρεθύμνου, κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τίτλο και την άνοδο στην Γ Εθνική μπάσκετ, στους τελικούς της ΕΚΑΣΚ, με σκορ 61-55.
Η ηρακλειώτικη ομάδα εκμεταλλευόμενη και την κόπωση των αντιπάλων της από το παιχνίδι της Τετάρτης (07/05) με τον ΑΟΚ Χανιά μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο προηγήθηκε 18-4.
Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι και το ημίχρονο έκλεισε στο 29-34. Το Ηράκλειο πάτησε ξανά… γκάζι και προηγήθηκε 54-41, για να διατηρήσει το προβάδισμα ως το τέλος “ανοίγοντας το σκορ” στους τελικούς.
Σάββατο 10 Μαΐου
Ρέθυμνο-Ηράκλειο 55-61 (0-1)
Τετάρτη 14 Μαΐου
19:30 Ηράκλειο-Ρέθυμνο (Λίντο)
Σάββατο 17 Μαΐου
19:00 Ρέθυμνο-Ηράκλειο (Ρεθύμνου)
Τετάρτη 21 Μαΐου (αν χρειαστεί)
Ηράκλειο-Ρέθυμνο (Λίντο)
Σάββατο 24 Μαΐου (αν χρειαστεί)
Ρέθυμνο-Ηράκλειο (Ρεθύμνου)