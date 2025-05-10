ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 22:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΚΑΣΚ: Το Ηράκλειο… έσπασε την έδρα του Ρεθύμνου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
clock 21:47 | 10/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Ηράκλειο… έσπασε την έδρα του Ρεθύμνου, κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τίτλο και την άνοδο στην Γ Εθνική μπάσκετ, στους τελικούς της ΕΚΑΣΚ, με σκορ 61-55.

Η ηρακλειώτικη ομάδα εκμεταλλευόμενη και την κόπωση των αντιπάλων της από το παιχνίδι της Τετάρτης (07/05) με τον ΑΟΚ Χανιά μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο προηγήθηκε 18-4.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι και το ημίχρονο έκλεισε στο 29-34. Το Ηράκλειο πάτησε ξανά… γκάζι και προηγήθηκε 54-41, για να διατηρήσει το προβάδισμα ως το τέλος “ανοίγοντας το σκορ” στους τελικούς.

Σάββατο 10 Μαΐου

Ρέθυμνο-Ηράκλειο 55-61 (0-1)

Τετάρτη 14 Μαΐου

19:30 Ηράκλειο-Ρέθυμνο (Λίντο)

Σάββατο 17 Μαΐου

19:00 Ρέθυμνο-Ηράκλειο (Ρεθύμνου)

Τετάρτη 21 Μαΐου (αν χρειαστεί)

Ηράκλειο-Ρέθυμνο (Λίντο)

Σάββατο 24 Μαΐου (αν χρειαστεί)

Ρέθυμνο-Ηράκλειο (Ρεθύμνου)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκασκ Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis