ΕΚΑΣΚ: Το Ηράκλειο… έσπασε την έδρα του Ρεθύμνου

Το Ηράκλειο… έσπασε την έδρα του Ρεθύμνου, κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τίτλο και την άνοδο στην Γ Εθνική μπάσκετ, στους τελικούς της ΕΚΑΣΚ, με σκορ 61-55.

Η ηρακλειώτικη ομάδα εκμεταλλευόμενη και την κόπωση των αντιπάλων της από το παιχνίδι της Τετάρτης (07/05) με τον ΑΟΚ Χανιά μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο προηγήθηκε 18-4.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι και το ημίχρονο έκλεισε στο 29-34. Το Ηράκλειο πάτησε ξανά… γκάζι και προηγήθηκε 54-41, για να διατηρήσει το προβάδισμα ως το τέλος “ανοίγοντας το σκορ” στους τελικούς.

Σάββατο 10 Μαΐου



Ρέθυμνο-Ηράκλειο 55-61 (0-1)

Τετάρτη 14 Μαΐου



19:30 Ηράκλειο-Ρέθυμνο (Λίντο)

Σάββατο 17 Μαΐου



19:00 Ρέθυμνο-Ηράκλειο (Ρεθύμνου)

Τετάρτη 21 Μαΐου (αν χρειαστεί)



Ηράκλειο-Ρέθυμνο (Λίντο)

Σάββατο 24 Μαΐου (αν χρειαστεί)



Ρέθυμνο-Ηράκλειο (Ρεθύμνου)