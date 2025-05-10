Ατρόμητος-ΟΦΗ 0-0: Άξιζε τη νίκη η Κρητική ομάδα - Καλή πρόβα για τον τελικό

Ο ΟΦΗ αν και ήταν καλύτερος από τον Ατρόμητο στο δεύτερο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 στο Περιστέρι και ολοκλήρωσε τα πλέι οφ της Super League χωρίς νίκη.

Η χρονιά δεν έκλεισε για τον ΟΦΗ, καθώς την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 17 Μαΐου η ομάδα της Κρήτης έχει «ραντεβού» με την ιστορία αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ατρόμητος έκλεισε τη σεζόν με την 7η θέση, ενώ μία πιο κάτω βρέθηκε το κρητικό συγκρότημα, που έμεινε χωρίς νίκη στο μίνι πρωτάθλημα (δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες).

Η πρώτη τελική στο ματς σημειώθηκε στο 13′, για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Ο Φούντας έκανε το σουτ, με τον Κοσέλεφ ν’ απομακρύνει, στην πρώτη αξιόλογη φάση των φιλοξενούμενων. Η δεύτερη καλή στιγμή για τους Κρητικούς ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Από ωραία πάσα του Θεοδοσουλάκη στον Νους, ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Κοσέλεφ με ωραία έξοδο τον σταμάτησε. Οι γηπεδούχοι, από την άλλη, ήταν… άφαντοι επιθετικά στο πρώτο μέρος, καθώς δεν απείλησαν ούτε μία φορά την εστία του Χριστογεώργου.

Με μία μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Στο 53′ από το γύρισμα του Αθανασίου ο Χριστόπουλος στην προσπάθειά του ν’ απομακρύνει την μπάλα λίγο έλειψε να τη στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, αλλά ο Λαμπρόπουλος απομάκρυνε σωτήρια πριν περάσει τη γραμμή. Δύο λεπτά μετά το σουτ του Νους έφυγε άουτ, ενώ στο 56΄ ο Αργεντινός βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά που έπιασε δεν ανησύχησε τον Κοσέλεφ. Στο 63′ ο Χριστογεώργος έκανε την απόκρουση του αγώνα στο φοβερό σουτ του Καρλίτος, ενώ στο 69′ ο Μπάκου βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ του ΟΦΗ χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Η ευκαιρία του αγώνα χάθηκε για τον ΟΦΗ στο 79′, με τον Θεοδοσουλάκη να σημαδεύει το δεξί δοκάρι του Κοσέλεφ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, ενώ στο «ριμπάουντ» της μπάλας, ο Γιουνγκ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Μπρόρσον, αλλά το γκολ δε μέτρησε καθώς ο διαιτητής Βεργέτης κλήθηκε από το VAR να ελέγξει τη φάση. Ο ρέφερι της αναμέτρησης είδε φάουλ στον γκολκίπερ των κρητικών, Χριστογεώργο από τον Μανσούρ κι έτσι το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Κίτρινες κάρτες: Μίχορλ – Σίλβα

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Κοσέλεφ, Μουντές, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου, Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο, Μίχορλ (61′ Καραμάνης), Καλοσκάμης (46′ Γιουμπιτάνα), Παλμεσάνο (61′ Καρλίτος), Μπάκου.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα (46′ Χριστόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Μπάκιτς (46′ Ανδρούτσος), Νους (65′ Ζανελάτο), Φούντας (72′ Γιουνγκ), Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο (46′ Σενγκέλια).

Η 6η αγωνιστική PLAY OFF (5-8)

Σάββατο 10 Μαΐου 2025

Άρης-Αστέρας Τρίπολης 4-2

Ατρόμητος-ΟΦΗ 0-0

Βαθμολογία PLAY OFF (5-8)

5. Άρης 35

——————————————

6. Αστέρας Τρίπολης 27

7. Ατρόμητος 26

8. ΟΦΗ 20

