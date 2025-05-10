Ράσταβατς στα ελληνικά: “Πάμε να πάρουμε το Κύπελλο”

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στα Play Off 5-8 της S Super League με τη «λευκή» ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και πλέον μετράει αντίστροφα για το «ραντεβού» με την ιστορία και το μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (17/5, 20:00).

Ο τεχνικός των Κρητικών, Μίλαν Ρασταβατς, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και μιλώντας στα ελληνικά έστειλε το μήνυμα του για τον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.

Oι δηλώσεις του Ράσταβατς

«Πρώτα από όλα θέλω να συγχαρώ στον Ατρόμητο αλλά και σε εμάς για την καλή σεζόν που είχαμε στο πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος που χρησιμοποιήσαμε το σημερινό παιχνίδι για τον τελικό».

Για τον τελικό του Κυπέλλου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την ευκαιρία, δουλεύαμε όλη την χρονιά για αυτόν τον αγώνα και πάμε πανέτοιμοι».

Το μήνυμά του στον κόσμο του ΟΦΗ: «Ο κόσμος έρχεται γιατί δείχνει ότι πιστεύει σε εμάς και θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε περήφανους».

Αν θα πει κάτι στα ελληνικά: «Πάμε για το Κύπελλο».