Η Δανάη Μπάρκα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι αυτή τη φορά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια άκρως αισθησιακή φωτογραφία.

Η παρουσιάστρια του Mega ποζάρει με σέξι μαύρα εσώρουχα και βάζει «φωτιά» με την πόζα της!

"Good night🌙

When troubles rob your sleep, remember your blessings", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας:

