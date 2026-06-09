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GOSSIP - LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής
αγ
clock 18:00 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα;

Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής, αγνοώντας πως εκείνη είναι ζωντανή και κρυμμένη στο σπίτι της Χριστίνας. Η Χλόη τραυματίζεται στο πόδι, όταν ο Πέτρος μεθυσμένος παραλίγο να την παρασύρει με το αυτοκίνητο του, γεγονός που τον βυθίζει στις ενοχές. Ο Ηλίας προσπαθεί να μάθει όλο και περισσότερα για το τραύμα της Σοφίας, ενώ η Δώρα αποκαλύπτει στη Θάλεια τον φόβο και την ανάγκη της να αναγνωριστεί από τον Παύλο ως παιδί του. Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω, όμως εκείνη τον απομακρύνει. Κι ενώ η κηδεία της Κικής τελείται κανονικά, ο Παύλος φτάνει την κρίσιμη στιγμή στο νεκροταφείο και απαιτεί να ανοίξουν το φέρετρο της μητέρας του.

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