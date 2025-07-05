Οι ασκήσεις που μπορείς να εκτελέσεις στην παραλία χωρίς εξοπλισμό

Ξέρουμε πως όταν ανοίγει ο καιρός οι ασκήσεις και γενικά η γυμναστική μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ και οι επισκέψεις στη θάλασσα είναι μονόδρομος.

Τι θα έλεγες όμως να αξιοποιήσεις το χρόνο σου εκεί, συνδυάζοντας το μπάνιο σου με δύο πολύ εύκολες ασκήσεις;

Το κολύμπι είναι από μόνο του μια άκρως αποτελεσματική, αλλά εμείς θα σου δείξουμε σήμερα δυο ακόμα ασκήσεις που μπορείς να εκτελέσεις για να εμπλουτίσεις το πρόγραμμά σου και να… κάνεις δουλειά στο σώμα σου.

Εννοείται πως μπορείς να περπατήσεις ή να τρέξεις κατά τη διάρκεια της αμμουδιάς – μην ξεχνάς κάθε λίγο να βουτάς για να δροσίζεσαι και να φοράς αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.

Δες παρακάτω δυο ασκήσεις για να κάνεις στην παραλία

1. Κάτσε στην πετσέτα -η πρώτη από τις δυο ασκήσεις

Αρχικά κάτσε πάνω στην πετσέτα και όχι αμέσως στην άμμο. Φέρε τον κορμό σου σε όρθια θέση και ένωσε τα πόδια σου ίσια μπροστά, έχοντας τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

Γύρε τον κορμό προς τα εμπρός, κρατώντας ίσια την πλάτη, και πιάσε με τα χέρια τους αστραγάλους σου.

Μείνε στη θέση αυτή για 15 δευτερόλεπτα και μην ξεχνάς να αναπνέεις ρυθμικά.

Επανέλαβε την άσκηση τρεις φορές, κάνοντας παύση 1 λεπτού ανάμεσα στις επαναλήψεις.

Επειδή λοιπόν θα έχεις μείνει πολύ ώρα ξαπλωμένη, η πρώτη από τις δυο ασκήσεις θα σε βοηθήσει να ξεμουδιάσεις το σώμα σου.

2. Παίξε στο κύμα, η επόμενη από τις δύο ασκήσεις

Πήγαινε να καθίσεις στην αμμουδιά, στο σημείο όπου η θάλασσα… σκάει και βρέχει την παραλία. Στήριξε τον κορμό σου ακουμπώντας τα χέρια στην άμμο. Έτσι, δεν θα σε παρασύρει και το νερό.

Κράτησε τα πόδια σου τεντωμένα και ξεκίνα τα ψαλίδια με αργές, ρυθμικές κινήσεις.

Κάνε 3 σετ των 8 επαναλήψεων. Προφανώς, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση, η άσκηση αυτή μάλλον δεν είναι για σένα.

Η αντίσταση του νερού και της άμμου θα τονώσει τους μυς που βρίσκονται στο νερό. Επιπλέον, το νερό θα σου προσφέρει ένα αίσθημα αναζωογόνησης και θα κάνει μασάζ στα πόδια σου.

Τέλεια και η δεύτερη από τις ασκήσεις που σου δείξαμε σήμερα, ε;

Πηγή: govastileto.gr

