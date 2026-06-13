Αποκλεισμός ενός χρόνου στον Δ. Γιαννακόπουλο - Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό

Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, αυτή τη φορά λόγω δηλώσεών του μετά τον τέταρτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό, την περασμένη Τετάρτη (10/6), που κρίθηκαν δυσφημιστικές για το άθλημα. Στον «ισχυρό άνδρα» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο, καθώς και πρόστιμο 50.000 ευρώ, ενώ ισόποσο πρόστιμο θα κληθεί να καταβάλλει και η «πράσινη» ΚΑΕ.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή:



«1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 10.6.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά προσωρινά για ένα (1) έτος και β) χρηματικό πρόστιμούψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.



2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».

Αυτή είναι η τρίτη τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια των τελικών, καθώς είχαν προηγηθεί ποινές απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για ένα μήνα (μετά τον δεύτερο αγώνα της σειράς) και για έξι μήνες (μετά το τρίτο παιχνίδι).

Με άλλες αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, πάντα για τον 4ο τελικό στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό της έδρας του για δύο αγωνιστικές και πρόστιμο 40.000 ευρώ, λόγω «μη τήρησης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές», καθώς και πρόστιμο 10.000 ευρώ για υβριστικά συνθήματα. Αντίθετα, απαλλάχθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΚΑΕ, Μιχάλης Γεωργαντής.

Παράλληλα, στη σύζυγο του Κέντρικ Ναν επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα μέχρι ένα έτος, για έργω και λόγω εξύβριση διαιτητή, ενώ σε δύο άλλους φιλάθλους που βρίσκονταν σε courtside seat επιβλήθηκε αντίστοιχη ποινή αποκλεισμού για έναν και δύο μήνες. Η «πράσινη» ΠΑΕ θα κληθεί να καταβάλλει, ως συνυπεύθυνη, 10.000 ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ήτοι 30.000 ευρώ σύνολο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ