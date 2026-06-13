Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις 18:00: Τελικός τίτλου απόψε στο ΣΕΦ

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί απόψε ο τίτλος του φετινού πρωταθλητή Ελλάδοςστο μπάσκετ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 21:00 στο Game 5 των τελικών για τη φετινή σεζόν της Greek Basketball League. Η σειρά είναι στο 2-2, χωρίς break, με τους δυο αιωνίους να κερδίζουν όλα τα ματς στις έδρες τους.

Το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς είναι ο τελικός τίτλου που θα στέψει τον πρωταθλητή Ελλάδος για το 2026, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το ντάμπλ φέτος, μετά την κατάκτηση της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν το back to back στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τους πράσινους να ψάχνουν απεγνωσμένα να σώσουν μια χρονιά, που ο αιώνιος αντίπαλός του σήκωσε την Ευρωλίγκα στην έδρα τους!

Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα σε αντιθεση με τον Παναθηναϊκο που θα παίξει χωρις τον τραυματία Ρογκαβόπουλου και με εξαιρετικά αμφίβολους τους Σλούκα και Οσμάν.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 18:00 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, με τους φιλάθλους των Πρωταθλητών Ευρώπης να κάνουν sold out τα εισιτήρια μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από την κυκλοφορία τους.

Το αποψινό ντέρμπι έχει και ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι που θα φιλοξενήσει το, ηλικίας 40 ετών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στη σημερινή του μορφή, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης από τον νέο ιδιοκτήτη του, τον Ολυμπιακό.

Η προϊστορία

Παράλληλα, πρόκειται για τη 12η φορά που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 5 τελικών, ανεξαρτήτως έδρας.

Το ΣΕΦ έχει φιλοξενήσει πέντε από τις προηγούμενες 11 μεταξύ τους αναμετρήσεις σε πέμπτο τελικό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δώσει εκεί και ένα ακόμη νικηφόρο Game 5, απέναντι στον ΠΑΟΚ το 1994.

Η πρώτη φορά που διεξήχθη πέμπτος τελικός στο φαληρικό γήπεδο ήταν το 1994, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του ΠΑΟΚ. Ακολούθησαν πέντε αντίστοιχες «μονομαχίες» με τον Παναθηναϊκό. Το 1995 και το 1996 οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τον τίτλο, ενώ το 1999 οι «πράσινοι» πέτυχαν το πρώτο break σε Game 5. Το 2012 ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ευρώπης, επικράτησε ξανά στην έδρα του, ενώ το 2017 ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από το ΣΕΦ και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία των τελικών κατέχει το Game 5 του 1996, όταν ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 73-38, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη που έχει καταγραφεί ποτέ σε αναμέτρηση των δύο «αιωνίων».

Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ ήταν τη σεζόν 2016-17. Τότε, όπως και φέτος, η σειρά βρισκόταν στο 2-2, με τις έδρες να έχουν «μιλήσει» στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» την έδρα του αντιπάλου του στο Φάληρο και να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

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