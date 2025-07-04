Παπαδάκης: "Λύγισε" στην τελευταία εκπομπή του

Ο Γιώργος Παπαδάκης "λύγισε" στο φινάλε του "Καλημέρα Ελλάδα" μετά από 34 χρόνια. Ο δημοσιογράφος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είπε για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα» με το φινάλε να πέφτει υπό τους ήχους του «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέττας.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση» είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας»

«Θοδωρή Κυριακού ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν ώστε 34 χρόνια να με αντέξετε. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, έχετε την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα» πρόσθεσε.

