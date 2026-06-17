Τέλος η ταλαιπωρία: Πώς θα παίρνετε το δίπλωμα οδήγησης χωρίς ΚΕΠ και γιατρούς

Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τα διπλώματα οδήγησης καταργεί τη γραφειοκρατία, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αναμονής. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και την ΗΔΙΚΑ, καθιερώνει την αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, βάζοντας τέλος στην ανάγκη φυσικής παρουσίας ή αποστολής εγγράφων από τα ΚΕΠ.

Τι αλλάζει για τους γιατρούς:

Οι γιατροί δεν χρειάζονται πλέον κωδικό PIN που παρήγαγε ο πολίτης. Οι ιατρικές βεβαιώσεις περνάνε απευθείας στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ και τα πιστοποιητικά εκδίδονται ηλεκτρονικά χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφιακή αίτηση του πολίτη.

Τι Αλλάζει στα ΚΕΠ & τις Διευθύνσεις Μεταφορών

Η ανανέωση ή έκδοση διπλώματος γίνεται υποχρεωτικά μέσω της Πλατφόρμας driver-vehicles.services.gov.gr. Καταργείται η διακίνηση έντυπων δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών καθώς το σύστημα τραβάει αυτόματα τη φωτογραφία και την υπογραφή μέσω της εφαρμογής myphoto.

Τι αλλάζει στις εξετάσεις οδήγησης:

Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, η άδεια εκδίδεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση. Ο νέος οδηγός βλέπει το δίπλωμά του ψηφιακά μέσα σε 1 εβδομάδα από τις εξετάσεις.Τοποθετούνται κάμερες κατά την εξέταση για μπλόκο σε φαινόμενα χρηματισμού.

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