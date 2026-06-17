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ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια εμφάνιση πέντε φαλαινών ανοιχτά της Λευκάδας (βίντεο)

φάλαινες λευκάδα
clock 10:52 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πέντε φάλαινες καταγράφηκαν στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς, σε ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι ήχοι που ακούγονται να παράγουν, οι οποίοι, πιθανότατα συνδέονται με διαδικασίες επικοινωνίας.

Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Δείτε το βίντεο:

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