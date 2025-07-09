Σοκάρει η ομολογία της Μουρτζούκου: «Είχα τεράστιο μίσος για τη μάνα μου - Δεν θυμάμαι πώς το έκανα»

Για ένα «τεράστιο μίσος» που ένιωθε για τη μητέρα της έκανε λόγο στην ομολογία της η Ειρήνη Μουρτζούκου, απαντώντας στις ερωτήσεις των έμπειρων αστυνομικών, αφού παραδέχτηκε τις δολοφονίες των δύο παιδιών της, το ένα της φίλης της αλλά και της αδερφής της.

Σε νέες λεπτομέρειες που έρχονται από την προανάκριση, η κατηγορουμένη παραδεχόμενη τη δολοφονία τριών βρεφών, υποστήριξε πως δεν θυμάται πώς προχώρησε στα φρικτά εγκλήματα.

«Δεν ξέρω να σας πω τι με πιάνει κάθε φορά. Αυτό που ξέρω είναι ότι είχα ένα τεράστιο μίσος μέσα μου για τη μάνα μου», είπε στους αστυνομικούς και συνέχισε:

«Κάθε φορά που έκανα κακό σε κάποιο από τα παιδιά, προσπαθούσα μετά να το επαναφέρω, αλλά ήταν μικρά».

«Μη με ρωτάτε συνέχεια πώς το έκανα, δεν θυμάμαι, νομίζω με τα χέρια, δεν θυμάμαι, δεν χρησιμοποιούσα της Κασσιανής μαξιλάρι, οτιδήποτε νομίζω με τα χέρια, δεν θυμάμαι», είπε.

«Πριν από ένα μήνα άρχισα να καταλαβαίνω ότι θα με πιάσει, πέρσι το χειμώνα ένιωθα πιο ασφαλής, προσπαθούσα να το ξεχάσω αυτό, είχα πάει και να εξομολογηθώ, ούτε εκεί δεν μπόρεσα να πω τι πραγματικά έκανα», είπε στους αστυνομικούς.

«Κάθε μέρα προσπαθούσα να το ξεχάσω αλλά τον τελευταίο μήνα το ένιωσα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η ίδια μεταφέρθηκε από την Αθήνα συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μόλις έφθασε στο δικαστικό μέγαρο συγκεντρωμένοι πολίτες άρχισαν να την αποδοκιμάζουν, ενώ το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και κατά την έξοδό της από τα δικαστήρια.

Σημειώνεται, ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου θα επιστρέψει στη ΓΑΔΑ, όπου θα συνεχιστεί η κράτησή της μέχρι να οδηγηθεί εκ νέου στην Πάτρα, την Κυριακή (13/07), για να απολογηθεί.

«Δαίμονες κατακλύζουν το μυαλό μου»: Οι 86 καταθέσεις που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση Μουρτζούκου

Οι αστυνομικοί άκουγαν την Μουρτζούκου μετά τη σύλληψή της να λέει ότι δεν θυμάται τίποτα, ότι δεν έχει σχέση με τις δολοφονίες των παιδιών και πως «δαίμονες έχουν κατακλύσει το μυαλό της».

Στους αστυνομικούς που έμειναν μαζί της στο ειδικά διαμορφωμένο γραφείο, το οποίο ήταν ο χώρος κράτησης της για το βράδυ, μιλούσε συνεχώς για δαίμονες στο μυαλό και για πράγματα που δεν θυμάται.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών που κατάφεραν να φέρουν εις πέρας την δύσκολη προκαταρκτική έρευνα που τους ανέθεσε η ανακρίτρια της Πάτρας έχουν στα χέρια τους 86 καταθέσεις που «καίνε» την Ειρήνη Μουρτζούκου, αλλά και τις πραγματογνωμοσύνες γιατρών που μιλούν ξεκάθαρα για ασφυκτικό θάνατο.

Οι αστυνομικοί όλο αυτό το διάστημα πλησίασαν όλο τον οικογενειακό και φιλικό περίγυρο, τόσο της ίδιας της Ειρήνης Μουρτζούκου όσο και των μωρών που δολοφονήθηκαν, και πήραν καταθέσεις.

Όταν όλα αυτά τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας στην Πάτρα, η δικαστική λειτουργός έβγαλε ένταλμα για την σύλληψη της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου είναι επικίνδυνη και μπορεί να προχωρήσει και σε νέες δολοφονίες όσο δεν είναι κρατούμενη.

