Πλοίο με 283 επιβάτες προσέκρουσε σε λιμενοβραχίονα και τον έκοψε στα δυο (εικόνες, βίντεο)

Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.

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Μετέφερε 283 επιβάτες

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μύκονο, την Τήνο και την Άνδρο προς τη Ραφήνα, μεταφέροντας 283 επιβάτες, 67 ΙΧ οχήματα, 13 φορτηγά, 10 δίκυκλα και 60 μέλη πληρώματος.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών και μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

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Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

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Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκαν ζημιές στο πλοίο και το Andros King αναχώρησε κανονικά σήμερα το πρωί στις 07:50 από το λιμάνι της Ραφήνας.

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