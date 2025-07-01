Πέτρος Φιλιππίδης: Αθώωση και για τη δεύτερη καταγγελία η πρόταση του εισαγγελέα

Την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη και για της δεύτερη απόπειρα βιασμού σε βάρος συναδέλφου του λόγω πλείστων αμφιβολιών ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας Ανδρέας Καραφλός.

Ο εισαγγελέας ακολούθησε στην αγόρευση τους την ίδια μεθοδολογία με την πρώτη καταγγελία για την οποία επίσης έχει εισηγηθεί την αθώωση του κατηγορούμενου, απαριθμώντας 26 σημεία που δεν τον πείθουν για την αξιοπιστία όσων κατήγγειλε η κοπέλα για την απόπειρα βιασμού της.

Στη διάρκεια της αγόρευσης του ο Ανδρέας Καραφλός χαρακτήρισε το βιασμό «αθέατο έγκλημα» προσθέτοντας πως η δικογραφία δεν έχει πανηγυρικό αποδεικτικό στοιχείο, που είναι η ιατροδικαστική έκθεση και η μη άμεση καταγγελία στις αρχές.

Απευθυνόμενος προς τους δικαστές και τους ενόρκους που σε λίγες μέρες θα εκδώσουν την ετυμηγορία τους επισήμανε ότι «όλη η υπόθεση είναι δύο καταθέσεις. Αν δεχτείτε αυτές ως αξιόπιστες, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, δικαστές τον».

Και ξεκινώντας ένα απαριθμεί τα είκοσι έξι σημεία που εδράζονται οι πλείστες αμφιβολίες είπε πως «γεγονότα, κενά ,αποδεικτικές εκτιμήσεις και εδώ δημιουργούν πλείστες αμφιβολίες για τη συγκεκριμένη πράξη».

«Είναι για γέλια ή κατάσταση» είπε ο εισαγγελέας

Περιγράφοντας και ζυγίζοντας την κατάθεση της καταγγέλλουσας πρόσθεσε πως «εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για το αυτοκίνητο που φέρεται να συνέβη το περιστατικό, πρέπει να κρίνετε την αξιοπιστία της γυναίκας. Δεν δικάζονται έτσι τα κακουργήματα. Και να έχει κάνει την δουλειά δεν προφυλακίζουμε έτσι με μια κατάθεση. Τί είμαστε κρεοπώληδες! Αλλοπρόσαλος είναι εγώ ή αλλοπρόσαλλη είναι η υπόθεση. Αν δεν ξέρουμε σε ποιο αυτοκίνητο έγινε η πράξη δεν μπορούσε να ξέρουμε αν έγιναν όσα λέει η καταγγέλλουσα Με απόλυτο σεβασμό σας τα λέω αυτά…».

Κατά τον εισαγγελέα δεν ενεργούν έτσι οι βιαστές και επιπλέον σ’ ένα αποστροφή της αγόρευσης του είπε ότι «είναι για γέλια ή κατάσταση».

Στη συνέχεια επικαλέστηκε απόφαση του Δικαστηρίου της Κροατίας που αντιμετώπισε τα ίδια πραγματικά περιστατικά με τον κατηγορούμενο, είχε περίπου το ίδιο νομικό πλαίσιο και τελικά έκρινε ότι ήταν προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

«Εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε κάνει όλα βιασμό… Αν κολλήσει κάτι γυμνό στο σώμα αμέσως βιασμός. Εσείς σαν λαός πως το βλέπετε «είπε απευθυνόμενος προς τους ενόρκους της σύνθεσης του δικαστηρίου.

Και αμέσως μετά πρόσθεσε «Χωρίς ιατροδικαστική έκθεση που πάμε; Πως δικάζουμε; Για ποιο λόγο να καταδικάσουμε; Γιατί το θέλουν τα κανάλια; Εγώ πάω με τη δικογραφία» είπε ο εισαγγελέας.

Η καταγγέλλουσα δεν θυμάται πόση ώρα διήρκησε το συμβάν. Λέει από δύο έως δέκα λεπτά. «Έχετε δει βιασμό δίλεπτο;».

«Έχω ενδείξεις με αυτά που λέει η καταγγέλλουσα ότι υπήρχε αυνανισμός με την ιδέα του παγιδευμένου θύματος… Αυτή είναι η εικόνα που έχω για τον κατηγορούμενο με βάση όσα λέει η καταγγέλλουσα. Δε έχω εικόνα βιαστή. Έχω εικόνα αυνανιστή. Χωρίς διάθεση να προσβάλλω κανέναν».

Τα ερωτήματα που έθεσε ο εισαγγελέας

Στη συνέχεια έθεσε ερωτήματα όπως «γιατί δεν έβγαλε φωτογραφία του αυτοκινήτου του κατηγορούμενου; Γιατί δεν πήγε στην αστυνομία να τα καταγγείλει; Επειδή ο δράστης είναι διάσημος δεν θα πάω να το καταγγείλω; Η αστυνομία είναι για όλους τους πολίτες. Αλλά θα πρέπει να την καλέσουμε να πάμε εκεί, όχι να την ονειρευτούμε. Μην λέμε για την αστυνομία… Γιατί δεν μίλησε στους συγγενείς και την οικογένειά του; Γιατί έπαιξε παράσταση το ίδιο βράδυ; Δεν είχε Ψυχικό τραύμα; Δεν είχε πόνους στο σβέρκο; Δεν παίρνω θέση τι έγινε αλλά και οι δύο οι καταγγέλλουσες κάτι μας κρύβουν και οι δύο είπε ο εισαγγελέας. Μόνο ο ίδιος ο κατηγορούμενος και το θύμα ξέρουν τις έγινε».

Κατά τον εισαγγελέα αν είχε γίνει η καταγγελία άμεσα θα μπορούσε να είχε συλληφθεί ο κατηγορούμενος και να είχαν γίνει μια σειρά από άλλα πράγματα όπως δακτυλικά αποτυπώματα, λήψη γενετικού υλικού, ιατροδικαστική γνωμάτευση για την ανεύρεση ιχνών ασκηθείσας βίας, άρση απορρήτου επικοινωνία, κατάθεση του καταγγελλόμενου, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος.

Αξιολογώντας τα στοιχεία διατύπωσε την άποψη ότι ακόμα και αν ληφθούν ως αληθή όσα λέει η κοπέλα δεν προκύπτει με βεβαιότητα η σωματική βία που της άσκησε ότι ήταν ακαταμάχητη.

Υπό αυτό το πρίσμα ο εισαγγελέας θεωρεί ότι «οι καταγγελίες είναι φτιαγμένες προς το κακούργημα. Το τι έγινε πραγματικά ούτε καταγγέλλουσα σας το έχει πει ούτε ο κατηγορούμενος.

Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν κατά τον εισαγγελέα «πλέον των πλείστων αμφιβολιών για το αν τελέστηκε η πράξη. Πιθανότητα να έχουν τελεστεί πλημμελήματα που έχουν προ πολλού, πριν την καταγγελία στο ΣΕΗ, έχουν υποπέσει σε παραγραφή».

Έκλεισε την αγόρευση του με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γάλλου συγγραφέα και φιλοσόφου Πασκάλ Μπριγκνέρ με τον τίτλο Ένας τέλειος Ένοχος…

«Σας καλώ να απονείμετε δίκαιο αντικειμενικά, με παρρησία και με επιείκεια χωρίς επιρροές».

