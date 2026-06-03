Πειραιάς: Διαδηλωτές προσπαθούν να αποτρέψουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών του Crown Iris

Κινητοποίηση ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τετάρτης στο λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας ένταση στην περιοχή και αντιδράσεις από αντιπολεμικές συλλογικότητες, την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και τοπικούς φορείς.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας αντιτίθενται έντονα στον ελλιμενισμό του συγκεκριμένου πλοίου, υποστηρίζοντας στο κάλεσμά τους ότι μεταφέρει Ισραηλινούς πολίτες και στελέχη του στρατού IDF για λόγους αναψυχής, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Γάζα και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις συλλογικότητες, η παρουσία του πλοίου στα ελληνικά λιμάνια αποτελεί πρόκληση, ενώ οι ίδιες επικρίνουν την εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ενεργή εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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Πειραιάς: Συγκεντρώσεις στην πύλη Ε11 και Ε12 και φραγμοί της αστυνομίας

Από τις 6:30 σήμερα το πρωί, στους δρόμους πέριξ του λιμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ιδιότυπο «κρυφτό» ανάμεσα σε διαδηλωτές και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, που έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο για να μεταφέρουν τους επισκέπτες από το Ισραήλ.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται τόσο στην πύλη Ε11 όσο και στην Ε12, όπου είχαν στηθεί φραγμοί της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί μεταφέρονται κατά ομάδες, με τουριστικά λεωφορεία, οι επιβάτες του πλοίου.

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