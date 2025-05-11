Πατέρας μαχαίρωσε και σκότωσε τον γιο του – Ο αδελφός του θύματος ενημέρωσε τις Αρχές

Συναγερμός στις Αρχές καθώς ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, φέροντας θανάσιμο τραύμα από μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προσήγαγαν ως ύποπτο της δολοφονίας τον 71χρονο πατέρα του θύματος, που βρισκόταν στον χώρο.

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην οδό Αδανών στη Νέα Σμύρνη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να καυγάδισαν, με τον πατέρα να μαχαιρώνει τον 45χρονο γιο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την αστυνομία ειδοποίησε ο άλλος γιος του δράστη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Επί τόπου αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής, ενώ είναι σε εξέλιξη προανάκριση για το τι ακριβώς συνέβη και ο 71χρονος σκότωσε τον γιο του.

