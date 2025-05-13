Πανσέληνος Μαΐου: Το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» χάρισε μαγικές εικόνες

Μπορεί ο καιρός να μας τα χάλασε λίγο με βροχές και καταιγίδες το βράδυ της Δευτέρας, όμως λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τα σύννεφα παραμέρισαν για λίγο, αφήνοντας την Πανσέληνο του Μαΐου να ξεπροβάλλει, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους ρομαντικούς και όχι μόνο.

Γνωστή και ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών», η Πανσέληνος του Μαΐου πήρε το όνομά της από τις ανθισμένες εκτάσεις της άνοιξης και χάρισε ένα από τα πιο εντυπωσιακά οπτικά θεάματα της φετινής σεζόν.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, πολλοί κατάφεραν να απαθανατίσουν το φωτεινό φεγγάρι που έλουσε με το φως του ουρανούς σε όλη την Ελλάδα.

Το επόμενο… ραντεβού με την Πανσέληνο έρχεται στις 11 Ιουνίου, και αν ο ουρανός είναι πιο καθαρός, υπόσχεται ακόμη πιο εντυπωσιακές στιγμές.

