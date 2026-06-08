Οδηγός... προσπερνάει πινακίδα και παρκάρει πάνω στο γκαζόν -Η φωτογραφία που έγινε viral

Τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης αποτελούν ένα από τα πιο διαχρονικά προβλήματα στους ελληνικούς δρόμους, με τα σχετικά περιστατικά να αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της χώρας, και ιδίως δε τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό ζήτημα, εξίσου μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να είναι και η νοοτροπία μερίδας οδηγών, οι οποίοι επιλέγουν να αγνοούν πλήρως βασικούς κανόνες και περιορισμούς.

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Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε μικρή απόσταση, αρκετοί οδηγοί προτιμούν να σταθμεύουν όπου τους εξυπηρετεί περισσότερο, ανεβαίνοντας σε πεζοδρόμια, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους ή εμποδίζοντας τη διέλευση πεζών και άλλων χρηστών του δρόμου.

Όπως φαίνεται όμως, η εν λόγω λογική δεν περιορίζεται μόνο στα κλειστά αστικά στενάκια, άλλα εντοπίζεται και πιο «ανοικτά» σημεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα περιστατικό που αναδείχθηκε στη γνωστή ομάδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω», η οποία συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων και σχολίων από τους χρήστες.

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Όπως μπορείτε να δείτε, στην σχετική φωτογραφία φαίνεται ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο επάνω στο γκαζόν του χώρου.

Το στοιχείο δε που έκανε την εικόνα να ξεχωρίσει ακόμα περισσότερο ήταν το ότι ο οδηγός δεν περιορίστηκε απλώς στο να παρκάρει πάνω στο γκαζόν, αλλά αποφάσισε να αφήσει το όχημά του... ακριβώς μπροστά από την πινακίδα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο και η οποία έγραφε ξεκάθαρα: «Παρακαλούμε μην παρκάρετε πάνω στο γκαζόν».

Η εικόνα προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό και να κάνουν λόγο για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αδιαφορίας απέναντι στους κανόνες που έχουν δει το τελευταίο διάστημα.

Δεν έλειψαν φυσικά και τα χιουμοριστικά σχόλια, με αρκετούς να παρατηρούν πως θα έπρεπε να θεωρούμαστε τυχεροί που ο οδηγός δεν αποφάσισε να παρκάρει επάνω...στο ίδιο το δέντρο που υπάρχει στον χώρο.

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Άλλοι χρήστες, πάντως, επεσήμαναν ότι και ορισμένα από τα υπόλοιπα οχήματα που φαίνονται στη φωτογραφία δεν φαίνεται να είναι σταθμευμένα με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία λίστα αντίστοιχων εικόνων που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αφού πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει viral μια αντίστοιχη φωτογραφία από τη Μύκονο, όπου ένα Fiat 500 είχε παρκάρει κυριολεκτικά πάνω στην άμμο, σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από την ακτογραμμή, κάνοντας τους κατοίκους της περιοχής να αναρωτιούνται τους λόγους πίσω από την επιλογή του άλλα και το πως κατάφερε ουσιαστικά καν να κατεβάσει το αυτοκίνητο μια ανάσα πριν τη θάλασσα.

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