Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες τροχαίων παραβάσεων μετά το... "ναυάγιο"

Με νέο διαγωνισμό επανέρχεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο έργο εγκατάστασης 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, λίγες ημέρες μετά τη ματαίωση της αρχικής διαδικασίας, έπειτα από προσφυγές υποψηφίων αναδόχων.

Η νέα προκήρυξη δημοσιεύθηκε μέσω του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) και αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος για έξι χρόνια, με προϋπολογισμό 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό, η βασική αλλαγή είναι ότι δεν προβλέπεται πλέον δικαίωμα προαίρεσης. Στην πρώτη προκήρυξη, η βασική σύμβαση ανερχόταν επίσης σε 44,05 εκατ. ευρώ, όμως υπήρχε επιπλέον προαίρεση ίσης αξίας, γεγονός που μπορούσε να ανεβάσει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο στα 88,11 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έχει εξηγήσει ότι η επιλογή να μην περιληφθεί προαίρεση στη νέα διαδικασία συνδέεται με την αδυναμία πρόβλεψης των τεχνολογικών εξελίξεων που θα μεσολαβήσουν τα επόμενα χρόνια και, κατ’ επέκταση, των αναγκών που θα κληθεί να καλύψει το σύστημα στο μέλλον.

Γιατί ακυρώθηκε ο πρώτος διαγωνισμός

Η επαναπροκήρυξη έρχεται μετά την απόφαση της 25ης Μαΐου για ματαίωση του αρχικού διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου.

Είχαν προηγηθεί τρεις προδικαστικές προσφυγές από την κοινοπραξία Neurosoft – Ots, την Aktor και τη Maycon, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Σύμφωνα με όσα είχαν υποστηρίξει οι προσφεύγοντες, ορισμένοι όροι της διακήρυξης περιλάμβαναν ιδιαίτερα εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις, ενώ είχαν διατυπωθεί ενστάσεις τόσο για την επιλογή ενιαίας σύμβασης όσο και για τον τρόπο χρηματοδότησης μέρους της λειτουργίας του έργου.

Τι προβλέπει το έργο

Η νέα διακήρυξη διατηρεί πάντως τη βασική δομή του έργου. Το υπουργείο εξακολουθεί να επιλέγει ενιαία ανάθεση, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες είναι αλληλένδετες και απαιτούν κεντρικό συντονισμό από έναν ανάδοχο.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση 1.000 σταθερών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία θα διαλειτουργούν με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κάμερες θα καταγράφουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων και υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, ενώ προβλέπεται επίσης έλεγχος για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.

Πέρα από την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού, τις τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις με τα συστήματα της ΕΛ.ΑΣ., την εκπαίδευση των χρηστών και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος.

Χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα



Η χρηματοδότηση εξακολουθεί να βασίζεται στο μοντέλο της αυτοχρηματοδότησης, καθώς η σχετική δαπάνη προβλέπεται να καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται μέσω του συστήματος.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Ιουλίου και η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Επιχείρηση του Λιμενικού για 132 μετανάστες σε δύο λέμβους

Υπόθεση Χαμάς στην Κρήτη: Οι «χρυσές» παραγγελίες του 37χρονου και οι έρευνες για δύο ακόμη άτομα