Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό -Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένοι πληθυσμοί της από μωβ τσούχτρες (Pelagia noctiluca) που έχουν κατακλύσει πολλές περιοχές της Ελλάδας, με το φαινόμενο να εντοπίζεται με ιδιαίτερη ένταση στον Ευβοϊκό και τον Παγασητικό κόλπο.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό, πελαγικό είδος των ελληνικών θαλασσών το οποίο παρουσιάζει εκρηκτικές πληθυσμιακές αυξήσεις όταν συμπίπτουν ευνοϊκές συνθήκες. Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση ειδικών δικτύων αποτροπής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε παραλίες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, η εγκατάσταση προχωρά άμεσα ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και οι πολίτες να απολαμβάνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το κολύμπι. Τα θαλάσσια ρεύματα, η άνοδος της θερμοκρασίας, η επάρκεια τροφής αλλά και η απουσία φυσικών θηρευτών αποτελούν τους βασικούς μοχλούς αυτής της έξαρσης.

Όπως ανακοινώθηκε από τους επιστήμονες, οι μέδουσες αποτελούν περισσότερο σύμπτωμα παρά την πρωτογενή αιτία του προβλήματος, δείχνοντας καθαρά ότι η Μεσόγειος αλλάζει και τα θαλάσσια τροφικά πλέγματα πιέζονται έντονα.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών για τσιμπήματα

Η αντιμετώπιση ενός τσιμπήματος, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, απαιτεί ψυχραιμία και συγκεκριμένες κινήσεις για την αποφυγή επιπλοκών.

Ξεπλένουμε την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό και ποτέ με γλυκό, καθώς το τελευταίο μπορεί να σπάσει τις κεντρίδες και να απελευθερώσει περισσότερο δηλητήριο.

Δεν τρίβουμε ποτέ το δέρμα.

Αν υπάρχουν ορατά πλοκάμια, τα απομακρύνουμε προσεκτικά με ένα τσιμπιδάκι ή με την άκρη από ένα πλαστικό καπάκι, αποφεύγοντας να τα αγγίξουμε με γυμνά χέρια.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή ζεστού νερού βοηθά σημαντικά στην ανακούφιση του πόνου.

Παρόλαυτά αν παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή, έντονο πρήξιμο ή ζάλη, απαιτείται άμεση μεταφορά σε ιατρικό κέντρο για αξιολόγηση.

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