ΤΕΤ.03 Ιου 2026 12:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις -Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος
Κορυδαλλός
clock 11:26 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις. Το σημείο έχουν καλύψει πυκνοί καπνοί.

Κορυδαλλός

Παράλληλα, ένοικος του σπιτιού έχει εγκλωβιστεί στον τρίτο όροφο του διαμερίσματος, οπού φαίνεται πως ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν στο κάτω μέρος του σπιτιού.

Ο πρώτος όροφος του διαμερίσματος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο κατοικούσε η μητέρα της οικογένειας η οποία πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή και σήμερα το πρωί θα τελούνταν η κηδεία της.

Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο καντηλάκι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Ηράκλειο: Αναπνέει μόνο του και παίζει με τάμπλετ το 3χρονο κοριτσάκι

Κρήτη: Νέα μαζική άφιξη μεταναστών - 182 άτομα αποβιβάστηκαν νότια του Ηρακλείου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κορυδαλλός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis