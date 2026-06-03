Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις -Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις. Το σημείο έχουν καλύψει πυκνοί καπνοί.

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Παράλληλα, ένοικος του σπιτιού έχει εγκλωβιστεί στον τρίτο όροφο του διαμερίσματος, οπού φαίνεται πως ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν στο κάτω μέρος του σπιτιού.

Ο πρώτος όροφος του διαμερίσματος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο κατοικούσε η μητέρα της οικογένειας η οποία πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή και σήμερα το πρωί θα τελούνταν η κηδεία της.

Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο καντηλάκι.

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