ΚΟΚ: Η παράβαση που φέρνει πρόστιμο 30 ευρώ στον οδηγό και 30 ευρώ στον πεζό

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, με μία από αυτές να αφορά τις διαβάσεις πεζών. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, τόσο ο οδηγός που καταλαμβάνει μια διάβαση πεζών όσο και ο πεζός που διασχίζει τον δρόμο με κόκκινο σηματοδότη μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 30 ευρώ.

Παρότι το χρηματικό ποσό είναι το ίδιο, οι δύο παραβάσεις αφορούν εντελώς διαφορετικές συμπεριφορές και συνοδεύονται από διαφορετικές συνέπειες.

Τι ισχύει αν σταματήσεις πάνω στη διάβαση πεζών;

Πολλοί οδηγοί το έχουν κάνει έστω και άθελά τους. Η κίνηση μπροστά σταματά ξαφνικά, το φανάρι αλλάζει και το όχημα μένει πάνω στις λευκές γραμμές της διάβασης.



Ο νέος ΚΟΚ θεωρεί παράβαση την κατάληψη της διάβασης πεζών, καθώς εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση όσων θέλουν να περάσουν απέναντι. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις στάσης ή στάθμευσης πάνω στη διάβαση μπορεί να προβλέπονται και επιπλέον διοικητικές κυρώσεις.



Προσοχή όμως: άλλο η κατάληψη της διάβασης και άλλο η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Αν ο οδηγός περάσει τη γραμμή και εισέλθει στη διασταύρωση με κόκκινο, τότε οι ποινές είναι πολύ αυστηρότερες.

Ο πεζός που περνά με κόκκινο πληρώνει επίσης 30 ευρώ

Για πρώτη φορά ο νέος ΚΟΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις υποχρεώσεις των πεζών. Έτσι, όταν κάποιος διασχίζει τον δρόμο ενώ ο φωτεινός σηματοδότης πεζών δείχνει κόκκινο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 30 ευρώ.



Η λογική πίσω από το μέτρο είναι ότι η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τους οδηγούς αλλά όλους όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν επικίνδυνες συμπεριφορές που συχνά οδηγούν σε ατυχήματα μέσα στις πόλεις.

Τα 700 ευρώ έρχονται μόνο αν περάσεις με κόκκινο

Το σημείο που δημιουργεί τη μεγαλύτερη σύγχυση είναι η διαφορά ανάμεσα στην κατάληψη της διάβασης και στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.



Αν το όχημα έχει σταματήσει πάνω στη διάβαση χωρίς να έχει περάσει τη γραμμή του φαναριού, δεν αντιμετωπίζεται ως παραβίαση κόκκινου. Αν όμως ο οδηγός περάσει κανονικά τη διασταύρωση ενώ το φανάρι είναι κόκκινο, τότε ενεργοποιούνται οι αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ, που περιλαμβάνουν πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.



Έτσι, μπορεί το πρόστιμο των 30 ευρώ να φαίνεται μικρό, όμως η κατάληψη μιας διάβασης πεζών εξακολουθεί να αποτελεί παράβαση που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στους πεζούς όσο και στον ίδιο τον οδηγό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό με ένα κουζινομάχαιρο δίπλα του

Ηράκλειο: Αφημένο στην τύχη του το κτίριο της Βικελαίας, στην καρδιά της πόλης (εικόνες)

Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ ανήλικος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικο πατίνι







