Καύσωνας: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που έρχονται

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης οι υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη θα επικρατήσει καύσωνας μέτριας έντασης, με θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας οι οποίες θα φτάσουν τους 40 με 41 βαθμούς και την Τετάρτη πιθανόν 42.

Αναλυτικότερα :

Τη Δευτέρα αναμένονται σε Μακεδονία και Θράκη 39 με 40, πιθανόν και 41 βαθμοί, σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 37 με 39 βαθμοί, σε Θεσσαλία 38 με 40 βαθμοί, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμοί, στα νησιά 30 με 36 βαθμοί και στην Αττική 38 βαθμοί.

Την Τρίτη σε Μακεδονία και Θράκη 38 με 39, πιθανόν και 40 βαθμοί, σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 37 με 38 βαθμοί, Θεσσαλία 40 με 41 βαθμοί, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο 39 με 41 βαθμοί, στα νησιά 33 με 37 βαθμοί και στην Αττική 38 με 39, πιθανόν και 40 βαθμοί.

Την Τετάρτη σε Μακεδονία και Θράκη 38 με 39, σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 35 με 37 βαθμοί, σε Θεσσαλία 40 με 41 βαθμοί, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο 40 με 41, πιθανόν 42 βαθμοί, στα νησιά 32 με 37 βαθμοί και στην Αττική 39 με 40, πιθανόν και 41 βαθμοί.

