Ιστορική μέρα για τις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον Στρατό

Ιστορική ανατροπή για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Γεγονός πλέον είναι η παρουσίαση των πρώτων γυναικών που ντύνονται στα χακί. Η κατάταξη γίνεται στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.

Όπως μετέδωσε το lamiareport.gr, το πρωί της Πέμπτης (4/6), παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες, που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής!

Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους.

@lamiareport.gr Σήμερα στη Λαμία γράφτηκε μια μικρή αλλά σημαντική σελίδα ιστορίας! Οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του Ελληνικού Στρατού, κάνοντας το πρώτο τους βήμα με αποφασιστικότητα, συγκίνηση και περηφάνια. Στα βλέμματα των γονιών, στα λόγια των ίδιων, στην εικόνα της κατάταξης, αποτυπώνεται μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. #lr #army #greekarmy #armywomen #news ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr Τα κίνητρα για τις γυναίκες στον στρατό Οι γυναίκες έχουν μια σειρά από κίνητρα για να καταταγούν στον στρατό: αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ). Σημειώνεται ότι στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το “παρών” θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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