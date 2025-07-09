Greek Mafia: Καταδίκες για τις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη

Στην τελική ευθεία, με απόφαση για ενοχές, μπήκε η δίκη που αφορά δολοφονίες που εμφανίζονται να συνδέονται με την Greek Mafia την περίοδο 2022-2024 και αποδίδονται σε εσωτερικές συγκρούσεις στους κόλπους της οργάνωσης.

Μετά από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας αποφάσισε ενοχή για τους τρεις από τους εννέα κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βοιωτίας πριν από περίπου τρία χρόνια.

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας τρεις από τους εννέα κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, η οποία διαπράχθηκε τον Απρίλιο του 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας. Οι ίδιοι καταδικασθέντες βρέθηκαν ένοχοι και για συνέργεια στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη, που σημειώθηκε στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο του 2023, με θύματα πρόσωπα που συνδέονται με τη λεγόμενη Greek Mafia.

Η σχετική απόφαση του δικαστηρίου, όσον αφορά τη διπλή ανθρωποκτονία, δεν ήταν ομόφωνη. Κατά πλειοψηφία, το δικαστήριο προχώρησε στη μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από ανθρωποκτονία κατά συρροή και συναυτουργία σε απλή συνέργεια. Η πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε αντίθετη άποψη, καθώς θεωρούσε πως έπρεπε να παραμείνει η αρχική βαρύτερη κατηγορία.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος

Ο Βασίλης Ρουμπέτης

Ακόμη δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν επίσης για συνέργεια στη διπλή δολοφονία Ρουμπέτη και Μουζακίτη, έπειτα από μεταβολή της κατηγορίας τους από συναυτουργία σε συνέργεια. Κατά την εκτίμηση της πλειοψηφίας των δικαστών, η ακροαματική διαδικασία δεν ανέδειξε αποδεικτικά στοιχεία ικανά να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τους φυσικούς αυτουργούς της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της υπόθεσης που σχετίζεται με την εγκληματική οργάνωση, έξι από τους εννέα κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό σχήμα, καθώς και για σειρά επιμέρους σοβαρών αδικημάτων. Ένας 22χρονος κατηγορούμενος απαλλάχθηκε ομόφωνα από όλες τις κατηγορίες, καθώς δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινική του ευθύνη.

Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτημάτων για την αναγνώριση ελαφρυντικών, υποστηρίζοντας πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ευνοϊκότερη μεταχείριση των καταδικασθέντων.

Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται αύριο.

