Φαρμακείο αυτοκινήτου: Νέα παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου

Παράταση έξι μηνών δίνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην υποχρεωτική εφαρμογή του νέου φαρμακείου αυτοκινήτου, μεταθέτοντας τελικά την έναρξη ισχύος του από την 1η Ιουλίου 2026 στην 1η Ιανουαρίου 2027.

Η αλλαγή προβλέπεται σε νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24 Απριλίου 2026 και τροποποιεί την αρχική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η οποία είχε εκδοθεί τον Μάρτιο.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, οι οδηγοί αποκτούν επιπλέον χρόνο προκειμένου να προμηθευτούν το αναβαθμισμένο κιβώτιο πρώτων βοηθειών, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά περισσότερα υγειονομικά είδη σε σχέση με το φαρμακείο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στα οχήματα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η υποχρεωτική εφαρμογή μεταφέρεται πλέον για την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές για τα νέα φαρμακεία αυτοκινήτου έχουν αυξηθεί αισθητά στην αγορά. Όπως καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, το κόστος προμήθειας του νέου κιβωτίου πρώτων βοηθειών φτάνει ακόμη και τα 30 ευρώ, όταν μέχρι τα τέλη του 2025 αντίστοιχα προϊόντα κόστιζαν περίπου 7 ευρώ.

Η σημαντική αύξηση της ζήτησης μετά τις ανακοινώσεις για την υποχρεωτικότητα φαίνεται πως επηρέασε άμεσα την αγορά, με αρκετούς οδηγούς να σπεύδουν να προμηθευτούν το νέο φαρμακείο ήδη από τους προηγούμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο κιβώτιο πρώτων βοηθειών θα πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε όλα τα οδικά οχήματα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει καθορίσει το υπουργείο Μεταφορών.

