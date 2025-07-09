ΤΡΙ.14 Απρ 2026 22:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Έφοδος του ελληνικού FBI στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
clock 11:17 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε σήμερα (09/07/25) το ελληνικό FBI.

Η έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε προκειμένου να πάρουν τα ύποπτα ΑΦΜ και όλο το υλικό από σκληρούς δίσκους υπολογιστών και αρχεία προκειμένου να γίνουν οι διασταυρώσεις που έχουν προαναγγελθεί.

Η εντολή για την έφοδο από το ελληνικό FBI δόθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 αστυνομικοί, ενώ παρών είναι και Ευρωπαίος εισαγγελέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - μεταναστευτικό: Αντί για τη Χώρα Σφακίων θα αποβιβαστούν στο Λαύριο οι 520 μετανάστες

Αμαλιάδα: Στον ανακριτή η Ειρήνη Μουρτζούκου - Δηλώνει αθώα

Πώς να συμπληρώσεις σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο: Οδηγίες και συμβουλές

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελληνικό Fbi Οπεκεπε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis