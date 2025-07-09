Έφοδος του ελληνικού FBI στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε σήμερα (09/07/25) το ελληνικό FBI.

Η έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε προκειμένου να πάρουν τα ύποπτα ΑΦΜ και όλο το υλικό από σκληρούς δίσκους υπολογιστών και αρχεία προκειμένου να γίνουν οι διασταυρώσεις που έχουν προαναγγελθεί.

Η εντολή για την έφοδο από το ελληνικό FBI δόθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 αστυνομικοί, ενώ παρών είναι και Ευρωπαίος εισαγγελέας.

