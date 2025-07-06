Δολοφονία στην Αγ. Παρασκευή: Η ΕΛ.ΑΣ ψάχνει άνδρα του περιβάλλοντος του θύματος

Σοκ έχει προκαλέσει η αποτρόπαιη δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή με πέντε σφαίρες το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.

Ο Πολωνός, ο οποίος εργάζεται σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, ήταν πατέρας δύο παιδιών τα οποία φέρεται να είχε έρθει για να δει στην Ελλάδα. Ο 43χρονος άνδρας δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, Σταύρο Μπαλάσκα, πρόσωπο που βρίσκεται στο περιβάλλον του «αναζητείται από τις Αρχές» καθώς «έχει εξαφανιστεί αδικαιολόγητα» μετά τη δολοφονία.

Ο ίδιος, ανέφερε πως φαίνεται να είναι μια πράξη αντεκδίκησης με προσωπική διαφορά, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ακόμα ταυτοποίηση, όμως αναζητείται το συγκεκριμένο άτομο που φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφος της συντρόφου του.

Η Αστυνομία έχει λάβει υλικό από κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή, όμως μέχρι στιγμής η έρευνα δεν φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς καθώς ο δράστης φέρεται να φορούσε χειρουργική μάσκα και να έχει κοινά χαρακτηριστικά που δεν βοηθούν στον εντοπισμό του.

