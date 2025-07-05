Αγ. Παρασκευή: Πολωνός καθηγητής το θύμα της δολοφονίας - Υποψίες για τον πρώην σύζυγο της συντρόφου του
clock 20:46 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

 Αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τελικά το θύμα της στυγερής δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή, που δέχτηκε τρεις σφαίρες στον λαιμό, στην οδό Ειρήνης.

Πρόκειται για έναν Πολωνό καθηγητή, 43 ετών και πατέρα δύο παιδιών που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. 

Αν και τα ευρήματα που είχε πάνω του, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ, καθώς το κινητό του ήταν γυρισμένο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εν τούτοις τα στελέχη της Αστυνομίας κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα κλειδιά σπιτιού που βρέθηκαν πάνω του (ούτε αυτοκινήτου δεν είχε) και κάποιες μαρτυρίες. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βασικός ύποπτος για την εν ψυχρώ δολοφονία φέρεται να είναι ο πρώην σύζυγός της συντρόφου του, ο οποίος αναζητείται από την αστυνομία προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν οι υποψίες  σε βάρος του ευσταθούν. 

Ο μαυροντυμένος δράστης που φορούσε χειρουργική μάσκα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έφυγε πεζός από τον τόπο του εγκλήματος, αφού πυροβόλησε απανωτά το θύμα του. 

Δεν έχει διευκρινιστεί αν σε κοντινό σημείο είχε αφήσει μεταφορικό όχημα και διέφυγε μόνος του ή αν τον περίμενε και τον παρέλαβε άλλο άτομο.

