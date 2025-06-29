Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο -Πού υπάρχει απαγορευτικό απόπλου
clock 07:55 | 29/06/2025
newsroom ekriti.gr

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής λόγω θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι τοπικά 9 μποφόρ θα επικρατήσουν στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκανήσα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Έτσι τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου εκτελούν μόνο δρομολόγια του Αργοσαρωνικού ενώ γίνεται και η διαδρομή Ραφήνα-Μαρμάρι.

Μεγάλη πυρκαγιά στην Ναύπακτο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση (βίντεο)

Κρήτη: "Κόκκινος συναγερμός" για πυρκαγιές - Δύσκολη Κυριακή για το νησί

Τραμπ: Ο Νετανιάχου διαπραγματεύεται συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα

