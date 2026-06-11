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ΕΛΛΑΔΑ
Ατύχημα με αεροσκάφος PZL στη Μυτιλήνη: «Κατέληξε» με τη μύτη
αεροσκάφος
clock 18:21 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όταν ένα αεροσκάφος Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ, κατά την προσγείωσή του, «κατέληξε» με τη μύτη στον διάδρομο.

Όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος στη Μυτιλήνη, φαίνεται πως σημειώθηκε εξαιτίας δυσλειτουργίας των φρένων του αεροσκάφους Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ.

Το αεροσκάφος στη Μυτιλήνη, φαίνεται πως επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτούργησαν. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του ενώ το αεροσκάφος θα απομακρυνθεί από τον διάδρομο προσγείωσης

αεροσκάφος

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Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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Αεροσκάφος μυτηλήνη
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