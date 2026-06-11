«Σκούπα» της ΑΑΔΕ σε παλιά χρέη, εκτός είσπραξης οφειλές 6 δισ. ευρώ

Η φορολογική διοίκηση μεταφέρει στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων και αποβιωσάντων οφειλετών, εστιάζοντας πλέον στην είσπραξη των «ζωντανών» ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για εφέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να μεταφέρει οφειλές 6 δισ. ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων είσπραξης, αυξάνοντας σωρευτικά το σχετικό ποσό σε 41,264 δισ. ευρώ συνολικά.

Η ένταξη μιας οφειλής στην κατηγορία αυτή προϋποθέτει ότι στα πρηγούμενα χρόνια ή δεκαετίες η φορολογική διοίκηση έχει εξαντλήσει τους ελέγχους και όλα τα εισπρακτικά μέσα για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αλλά, παρόλα αυτά, η επιδίωξη των οφειλών δεν μπορεί να επιτευχθεί με κάνενα από τα διαθέσιμα μέσα ή κυρώσεις, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης ή ανυπαρξίας περιουσίας κλπ.

Η διαδικασία έχει στόχο την αποτύπωση της πραγματικής εισπραξιμότητας και για να μην αναλώνονται οι υπηρεσίες της σε «σκελετούς και φαντάσματα», η φορολογική διοίκηση επαναξιολογεί περιοδικά παλαιές οφειλές που παραμένουν ανείσπρακτες επί δεκαετίες, «καθαρίζοντας» μέρος των παλαιών ληξιπρόθεσμων. Βγάζοντας από το στόχαστρο τέτοιες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται στο «κυνήγι» για την είσπραξη «ζωντανών» οφειλών.

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«Παρκάρουν» χρέη για 10 έτη, δεν διαγράφονται

Η διαδικασία αφορά κυρίως χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων και αποβιωσάντων φορολογουμένων, για τα οποία έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια είσπραξης. Μετά τη μεταφορά οφειλών ύψους 6 δισ. ευρώ στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, το σχετικό υπόλοιπο που «παρκάρει» εκτός ενεργού είσπραξης η ΑΑΔΕ αυξάνεται στα 41,264 δισ. ευρώ, κκαι αποτελεί πάνω από το 1/3 % του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών (114,5 δισ. ευρώ).

Με βάση το νόμο, ο χαρακτηρισμός μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης δεν συνεπάγεται διαγραφή, αλλά αναστολή μέτρων είσπραξης για διάστημα δέκα ετών.



Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλεται η παραγραφή, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα και δεσμεύονται τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί. Ωστόσο η φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα επανενεργοποίησης μέτρων είσπραξης ή συμψηφισμών, εφόσον προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία.

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξηςς Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), διευρύνθηκαν τα κριτήρια υπαγωγής στην εξαίρεση οφειλών ως ανεπίδεκτων, επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υφίσταται κάποια περιορισμένη περιουσία, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα, ως ανεπίδεκτες είσπραξης μπορεί να χαρακτηρίζονται και οφειλές όπου η ακίνητη περιουσία δεν υπερβαίνει το 5% του χρέους και τα 100.000 ευρώ (πχ χρέη 5 εκατ. ευρώ για οφειλέτη με ακίνητη περιουσία αξίας μόλις 100.000 ευρώ ) ενώ η κινητή περιουσία τίθεται ως όριο στις 30.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές , ακόμα και μετά την ρευστοποίηση και αναγκαστική είσπραξη σε βάρος του οφειλέτη, για το δημόσιο θα παραμένει ανείσπρακτο το μεγαλύτερο μέρος της οφειλή (πάνω από 95% του χρέους) χωρίς να υπάρχει αντικειμενικά τρόπος είσπραξης, όπου και όπως και αν αναζητηθούν περιουσιακά στοιχεία.

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