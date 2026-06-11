Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις και αναδρομικά έως 7.800 ευρώ

Αυξήσεις και αναδρομικά έως 7.800 ευρώ αναμένεται να λάβουν δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου, ύστερα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δικαιώνει επιζώντες συζύγους για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών τους.

Οι διαφορές από τον λανθασμένο υπολογισμό εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 4.000 και 7.800 ευρώ

Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Απριλίου 2019 θα έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% της αρχικής σύνταξης που λάμβανε ο θανών σύζυγος. Ωστόσο, κατά την περίοδο αυτή ο ΕΦΚΑ υπολόγιζε τη σύνταξη χηρείας με βάση το 50% ενός επανυπολογισμένου και μειωμένου ποσού σύνταξης, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερες καταβολές προς τους δικαιούχους.

Οι διαφορές που προκύπτουν από τον λανθασμένο υπολογισμό εκτιμάται ότι κυμαίνονται από περίπου 4.000 έως και 7.800 ευρώ ανά περίπτωση, ανάλογα με το ύψος της αρχικής σύνταξης και τη διάρκεια καταβολής της.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση τονίζουν ότι τα αναδρομικά για τις συντάξεις χηρείας προέρχονται από λανθασμένους υπολογισμούς των ποσών που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον Μάιο του 2016 ως τον Απρίλιο του 2019, δηλαδή για τρία έτη. Οι πληρωμές αφορούν χήρες του Δημοσίου που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώθηκαν με αναδρομικές αυξήσεις για το διάστημα 2016-2019.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ΕΦΚΑ έχει ήδη αναγνωρίσει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τη δικαστική απόφαση και αναμένεται να προχωρήσει στην καταβολή των αντίστοιχων αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

Νόμος Κατρούγκαλου

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και πριν από την εφαρμογή του Νόμου 4611/2019.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, οι επιζώντες σύζυγοι λάμβαναν το 50% μιας μειωμένης σύνταξης, αντί του 50% της αρχικής σύνταξης που εισέπραττε ο θανών.

Με τον Νόμο 4611/2019 αυξήθηκε το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από το 50% στο 70% της σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου.

Η αύξηση αυτή εφαρμόστηκε από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου και μετά, χωρίς να προβλέπεται αναδρομική ισχύς για τις παλαιότερες περιπτώσεις.

Η υπόθεση με τις άδικες περικοπές στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου κερδήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ύστερα από προσφυγή του Συλλόγου ΑΞΙΑ, με χιλιάδες μέλη δικαιούχων συντάξεων χηρείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η απόφαση αποτελεί πιλότο για όλες τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν επίσης στο διάστημα 2016-2019 με το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης θανόντος, ενώ θα έπρεπε να είναι στο 50% της αρχικής σύνταξης, που ήταν υψηλότερη από την επανυπολογισμένη.

Ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αφορά αποκλειστικά τις συντάξεις που απονεμήθηκαν στο επίμαχο διάστημα και ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της. Παράλληλα, επισημαίνει ότι για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 4387/2016 και 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

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