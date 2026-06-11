Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την καταβολή της νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, η οποία αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τις επόμενες ημέρες και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026.





Το μέτρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, στοχεύει στην άμεση στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ενίσχυση αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών, καλύπτοντας περίπου το 85% των οικογενειών με παιδιά.



Χωρίς αιτήσεις η διαδικασία



Το βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης παροχής είναι η απλοποίηση της διαδικασίας. Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν καμία απολύτως αίτηση σε κάποια πλατφόρμα. Η διασταύρωση των στοιχείων πραγματοποιείται ψηφιακά και αυτόματα με βάση τις πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις, και τα ποσά θα εμφανιστούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονέων από τις 24 Ιουνίου και μετά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια



Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με τα όρια να διαμορφώνονται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:



• Οικογένειες με 1 παιδί: Ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ (ενίσχυση 150€).



• Οικογένειες με 2 παιδιά: Ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ (ενίσχυση 300€).



• Οικογένειες με 3 παιδιά: Ετήσιο εισόδημα έως 50.000 ευρώ (ενίσχυση 450€).



Για κάθε επιπλέον παιδί, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων ακόμη και στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Κύκλοι του Υπουργείου επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια στοχευμένη ένεση ρευστότητας στην αγορά, η οποία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών εξόδων λόγω των θερινών αδειών και της προετοιμασίας για την επόμενη σχολική χρονιά.

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