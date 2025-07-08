ΑΣΕΠ: Ανοίγουν 4.727 θέσεις απασχόλησης στο Δημόσιο – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποιους αφορά

Συνολικά 4.727 θέσεις απασχόλησης, μέσα από 2 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. “ανοίγουν” τις επόμενες ημέρες.

Η πρώτη, η 2ΓΒ/2025 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 29/02.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.277 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 21 Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 5 Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη καλύπτει ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων:

Αρχαιολόγοι (διαφόρων εξειδικεύσεων), Αρχειονόμοι, Βιβλιοθηκονόμοι

Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Ιχθυολόγοι, Κτηνίατροι

Οικονομολόγοι, Στατιστικοί, Εφοριακοί, Τελωνειακοί

Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Περιβάλλοντος, Πληροφορικής κ.ά.)

Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι

Ειδικοί Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Φαρμακοποιοί, Χημικοί

Σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους με απολυτήριο Λυκείου

Η δεύτερη αφορά την 3Κ/2025 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 30/ τ. Α.Σ.Ε.Π./ 04.07.2025) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

πηγή: enikonomia.gr

