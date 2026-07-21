Ακρόπολη: Πώς έγινε η επίθεση με μαχαίρι στους Αμερικανούς - Είχε στήσει καρτέρι κι ορμούσε σε τουρίστες

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Γνώριμος των Αρχών είναι ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το συμβάν έλαβε τρία λεπτά μετά τις 8:00 στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και μπροστά στα εκδοτήρια εισιτηρίων.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, ο άνδρας κραδαίνοντας μαχαίρι απειλούσε διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, ενώ κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε κι επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο προαναφερθέντες, τραυματίζοντάς τους ελαφρά τραύματα.

Με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν ο δράστης

Σε ό,τι αφορά στον δράστη της επίθεσης, είναι Έλληνας, 60 ετών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο δράστης, ο οποίος είναι πιθανότατα άστεγος, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές, ωστόσο, ήταν η πιο σοβαρή... Πριν από περίπου έναν μήνα, στις 12 Ιουνίου συνελήφθη για εξύβριση κι οδηγήθηκε στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ πριν από 7 χρόνια είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ για κατοχή μαχαιριού. Κατά το διάστημα 2019-2024 είχε προσαχθεί πολλές φορές για εξακρίβωση στοιχείων.

Εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία

Ο δράστης της επίθεσης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ωστόσο, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Στις 12/06/2026 οδηγήθηκε στο ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Το 2022 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό πλην όμως δεν εντοπίστηκε.

Το 2014 οδηγήθηκε στο Δαφνί από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης.

Στον Ερυθρό Σταυρό οι τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν από τη πρώτη στιγμή μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Στον έναν έκαναν και τουρνικέ για τον έλεγχο της αιμορραγίας, πριν από τη διακομιδή των δύο τραυματιών. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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